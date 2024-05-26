THE NORTH FACE ノースフェイス メッシュキャップ MESH CAP

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■商品名THENORTHFACE/ALLMESHCAPノースフェイス/オールメッシュキャップ■カラーブラック/BLACK■サイズワンサイズ/ONESIZE(頭周り58㎝)■素材ナイロン(リサイクルド)100%■状態新品・未使用品です。■商品説明メッシュ素材が融合したキャンプキャップです。つばと額には吸湿速乾に優れたECOナイロン素材を使用し、額に触れる部分には吸汗性に優れたクールマックス素材を使用して快適に着用できます。■その他、注意事項自宅マンションにて保管しております。ペットや喫煙者はおりません。■検索用ノースフェイス THENORTHFACEザ・ノース・フェイス韓国限定海外限定レア日本未入荷日本未発売海外限定ホワイトレーベルWHITELABLEヌプシエコバックトートバックリモNUPTSERIMO小銭入れ小物入れポーチAirPodsケースカラナビ--------------------------------------------------------↓クリック後、□販売中のみ表示に☑️入れると在庫確認できます！#韓国アパレルストア商品リスト素材...ナイロンカラー...ブラック