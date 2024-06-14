HOORSENBUHS MAKERS DAME RING

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商品詳細
HOORSENBUHSMAKERSDAMERINGホーセンブース メイカーズリングブランドロゴでもあるTRI-LINKをそのままデザインに落とし込んだシンプルなリングです。ユニセックスでご着用頂けます。LA発のファインジュエリーブランドHOORSENBUHS（ホーセンブース）。創設者でありクリエイティブディレクターであるRobertGKeithにより、2005年にスタートしました。船のアンカーをモチーフにした存在感のあるデザインは、多くの感度の高い人々を虜にし、男女問わず愛され続けています。楽天にて購入しました。定価47,300円サイズ 19号 当方は人差し指に着用していました。全体的に使用感、スレ、小傷があります。925の表記が薄れて、滲んでいます。照明の関係で、少し明るく映っていますが、実際はシルバーです。付属品 なし手放すか迷っていますので、出品をやめる場合があります。 ご了承ください。即購入OKです！購入後は必ず取引メッセージお願いします。すり替え防止のため、返品、クレームキャンセルは受け付けません。よろしくお願いします！#HOORSENBUHS#ホーセンブース#MAKERSDAMERING#リング#指輪材質···シルバーカラー···シルバー
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