レッドムーン RRCシリーズの長財布

カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革レッドムーンのRRCシリーズの長財布になります！使用回数は5回程度です。結婚式などの祝い事などの時のみ使用していました。他の物と一緒保管していた為、外装に多々傷がありますが状態は良いかと思います^_^写真が全てですのでご確認の上よろしくお願いします！



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