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レッドムーン RRCシリーズの長財布
商品番号 G27904533688
商品名

レッドムーン RRCシリーズの長財布
ブランド名 レッドムーン
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革レッドムーンのRRCシリーズの長財布になります！使用回数は5回程度です。結婚式などの祝い事などの時のみ使用していました。他の物と一緒保管していた為、外装に多々傷がありますが状態は良いかと思います^_^写真が全てですのでご確認の上よろしくお願いします！
http://narcologia.ru/goods/diamond230858.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture514141.html
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