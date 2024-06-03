PERSONZ渡辺貢モデル、テレキャスターベースタイプ！ブラックカラーにゴールドパーツのカッコいい1本。コントロールをダイレクトスイッチ、キルスイッチにカスタムされております。生産期間の短いレアなベースです！【状態】フレット：7割残りあり傷・打跡：中古品相応にあり折れ・割れ：なし弦高：12F4弦側2.1mm、1弦側1.9mmその他:トーンカット種類···エレキベースシリーズ···FERNANDES※動作チェック、クリーニング済み、演奏に問題ございません。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー商品ご覧頂き誠に有難うございます！ご不明な点がございましたらお気軽にコメント下さいませ。(お値段交渉される場合は、ご希望のお値段をご提示くださいませ。)



中古】フェルナンデス Fernandes TEB-75MW 渡邉貢モデル ブラック ...



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FERNANDES TEB-75MW PERSONZ 渡辺貢 モデル-



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FERNANDES TEB-75MW : HOTELAdriano



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FERNANDES TEB-75MW 極上美品! パーソンズ 渡邊貢 シグネチャーモデル ...