幻想絵画/ドイツの美術家/ウーヴェ・ブレマー/カラーエッチング /額縁入り/絵画

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美術品コレクターの父が20年近く前に購入、大切にコレクションしていたものです。実家整理のため、お好きな方にお譲りいたします。ウーヴェ・ブレマー(UweBremer1940-)カラーエッチングNo.38/120サイン、1973年の日付ありその他、詳細不明購入先不明額縁入り、ガラス入り箱なし、保証等なし約80×75cm額縁にはスレやハゲがいくつかありますが、作品自体には大きなダメージは見当たりません。古い物になりますので、ご理解の上ご購入ください。気になることがありましたらいつでもご質問ください。お値下げのご相談にも乗ります。シュールレアリスムシュルレアリスム幻想怪奇幻想インテリア8/5*35000→250008/26*25000→20000→19000