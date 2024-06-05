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【レアモデル!!】ポールスミス ☆ 折り財布 ブラックレザー サイクルグローブ
商品番号 N75509918102
商品名

【レアモデル!!】ポールスミス ☆ 折り財布 ブラックレザー サイクルグローブ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PaulSmithの二つ折り財布の完売品のレアモデルです。【サイクルグローブ】自転車好きのポール・スミスが収集したサイクルグローブをモチーフにした2つ折り財布。表革には牛革素材を使用し、インサイドにはサイクリング用のグローブをコラージュしたプリントコレクション。【サイズ】縦：9.2cm横：11.0cm厚み：2.3cm【仕様】お札入れx1(仕切り付)コインケースx1(仕切り付)カードケース×4ポケットx1【素材】牛革【カラー】ブラック※本体のみ
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【純正紙袋付属】 ポールスミス 二つ折り財布 メンズ ブラック×サイクルグローブ マルチカラープリント M1A 4833 A40173 25 Made in ITALY クリスマス 彼氏 夫 男性 財布

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