【レアモデル!!】ポールスミス ☆ 折り財布 ブラックレザー サイクルグローブ

PaulSmithの二つ折り財布の完売品のレアモデルです。【サイクルグローブ】自転車好きのポール・スミスが収集したサイクルグローブをモチーフにした2つ折り財布。表革には牛革素材を使用し、インサイドにはサイクリング用のグローブをコラージュしたプリントコレクション。【サイズ】縦：9.2cm横：11.0cm厚み：2.3cm【仕様】お札入れx1(仕切り付)コインケースx1(仕切り付)カードケース×4ポケットx1【素材】牛革【カラー】ブラック※本体のみ



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