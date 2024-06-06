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NIKE DUNK HIGH RETRO
商品番号 O71379360320
商品名

NIKE DUNK HIGH RETRO
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,262 円
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商品詳細

NIKEDUNKHIGHRETRO※カラーブラックホワイト※サイズ27.5cm半年間ほど履きました。もう履かなくなったので出品いたします。傷などはございますが、目立つほどではございません。中古品のため神経質な方はご遠慮ください。
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