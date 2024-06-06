Nike Dunk High Retro

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商品詳細
NIKEDUNKHIGHRETRO※カラーブラックホワイト※サイズ27.5cm半年間ほど履きました。もう履かなくなったので出品いたします。傷などはございますが、目立つほどではございません。中古品のため神経質な方はご遠慮ください。
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