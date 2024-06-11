C109 キャップ　GAP ギャップ　　帽子　あいみょん　在原みゆ紀　Y2K

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自己紹介必読ご覧頂きありがとうございます^^宜しければ、フォローして下さい！#3いぬ古着【Item】【Brand】 【Color】ホワイトお使いの端末などで多少の色の差が出る場合がございます。【Size】表記（着用感は 位）平置き寸法肩幅約 センチ身幅約 センチ着丈約 センチ袖丈約 センチ素人採寸なので多少の誤差がでる場合があります。予めご了承下さい。【商品の状態】【B】内側の頭前部分にシミあり【S】ほぼ新品に近い。美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能※古着故の多少の着用感や細かな汚れなどがある場合がございます※状態は、個人独自の基準です※中古品をご理解の上、ご購入、ご検討お願い致します。#古着#パタゴニア#ラルフローレン#リー#nike#ナイキ#チャンピオン#アディダス#リバースウィーブ#GAP#ジョーダン#champion#ワイルドシングス#ノースフェイス#トミーフィルフィガー#90s#80s#フルジョ#フルダン#古着男子#古着女子#ヴィンテージ#vintage#古着#古着コーデ#モード#カジュアル#ストリート