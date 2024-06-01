新品・未使用 BOBSON メンズ レザー カジュアル スニーカー 皮革 日本製

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【匿名・スピード発送（1〜2日で発送）】日本製、新品・未使用現品限り正規ブランド箱ありブランド:BOBSON(ボブソン)甲材:牛革底:合成底製法:セメント製法サイズ:25㎝カラー:ブラック重さ:約355g（25cm片足）原産国:日本品番:BO1717参考価格:8,580円(税込)（※靴底サイズの画像は26.5cmですが、出品商品は25cmです。)【商品の説明】カジュアルの代名詞BOBSON(ボブソン)ブランドの日本製シューズ。スポーティでカジュアルなシルエットを意識。ラウンドトウのデザインは履きやすく足に優しいシルエット。アッパーの素材には牛革を使用。シューレースでサイズの調整、甲をしっかりホールドし長時間のウオーキングにも最適です。デザイン、機能ともに優れたパフォーマンスの高いBOBSON(ボブソン)の日本製シューズです。老舗メーカーならではの職人のこだわりの詰まった一足です。※自宅保管であること、革特有のキズやしわが多少ある事はご了承お願いします。神経質な方はご購入をお控えください。#カジュアルシューズ#スニーカー#レザースニーカー#牛革#BOBSON#ボブソン#日本製メインカラー···ブラックスニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···日本製(japan)、レザー