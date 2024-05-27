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ficce Yoshiyuki Konishi ケンケン ブルゾン 最終価格
商品番号 P32256932269
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ficce Yoshiyuki Konishi ケンケン ブルゾン 最終価格
ブランド名 フィッチェ
特別価格 税込 11,417 円
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商品詳細

29800→希望価格にお値下げficceドン小西　メンズビートたけしさんがバブル時代着ていたブランドです♡バブリー期ならではの派手な柄のケンケンです♡ブラック　ゴールドベルサーチみたいです♡90年代のヴィンテージです♪サテン生地のため引っかかりのキズあります。袖口は特にサワサワしたキズ多めです。。クリーニング後クローゼット保管でしたが出品のためもう一度クリーニングに出しています。薄い柄の部分に何ヵ所か薄いシミがあります。柄柄しているので目立たないとは思いますが、気になる方はご購入をお控えください。ficceuomoYoshiyukiKonishiフィッチェビートたけしドン小西90’s80’sヴィンテージ90年代バブル派手ケンケンチキチキマシン猛レースニャロメ菅田将暉ベルサーチアメカジ古着お好きな方に
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