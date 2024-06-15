ARC'TERYX トラッカーキャップ

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arc'teryxのトラッカーキャップになります。暑い日には風通しがよく最適です。タグはとってしまいましたが使用感等なく、美品だと思います。あくまで古着ですのでご理解のある方のみご購入をお願い致します。売り切りたいので、あまりにも大幅な値下げでなければ対応いたします。週末の発送になります。発送方法は、送料を安くするために小さく畳もうと思いますが、気になる方は購入前にご相談ください。カラー···ブラック