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NIKE AIR VAPORMAX 2019 ナイキ エア ヴェイパーマックス
商品番号 Y85517936468
商品名

NIKE AIR VAPORMAX 2019 ナイキ エア ヴェイパーマックス
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,980 円
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商品詳細

NIKEナイキNIKEAIRVAPORMAX2019(GS)ナイキエアヴェイパーマックス2019GSAJ2616003BLACK/LASERFUCHSIA-ANTHRACITE夢のようなクッショニング。快適な構造。ナイキエアヴェイパーマックス2019は軽量なウーブン素材で足を包み込み、走行を構造的にサポート。足裏にはエアマックス史上最も軽量かつ柔軟なクッショニングを配し、空中を走っているかのような弾力性に富んだ履き心地を実現。数回しか履いておらず個人的にですが、綺麗だと思います。サイズは25.5cmです。#エアーマックス#ヴェイパーマックス#NIKE#NIKEエアー#ナイキ#24.5cmメインカラー···ブラック
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