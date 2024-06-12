新品未使用 メキシカンジュエリー シルバー925 リング3個セット

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メキシカンジュエリー シルバー925素材のリング指輪3個セットになります。全てのリングに925刻印あり。シンプルなリングですが、silver925素材なので豪華な仕様です。ヴィンテージの風合いもカッコいいです。状態:新品未使用サイズ:全てとも16号-21号ほど。サイズ調整可能です某有名ブランドでも似たようなデザインでリバイバルされていて人気です。*ヴィンテージ、アンティークかつ輸入品のため、傷等ある場合もございますので、ご了承お願いいたします。インディアンジュエリーハワイアンジュエリーダイヤ ダイヤモンド24kエメラルド天然石タイガーアイアクセサリーバングル指輪ネックレスゴールドプラチナピンクゴールド18k18金ジャケット切替えダウンジャケット切替えダウンジャケットレザージャケットスウェード スエード サイズ444648ライダース本革GORE-TEX登山 山登りスウェットパンツパーカースポーツウェアジョガーパンツトレーニングパンツオールブラックスバックパックランニングパンツマウンテンパーカーナイロンジャケットスニーカーシャツジャージMA-1ポロシャツトラックパンツレザー ジャケットベストショルダーバッグダウンジャケットボアジャケットTシャツプレミアムカーゴパンツウーブンテックフリーススキニーパンツジョガーパンツハーフパンツショートパンツと相性が良いです。材質···シルバー