新品 高級 牛本革 キーケース メンズ ネイビー 使いやすい L字 小銭入れ

【商品説明】★外側も内側も牛本革のメンズ キーケース一般的に外側は本革、内側は合皮というキーケースが多いですが、このキーケースは内側にも本革を使用しています。★使いやすさ抜群のL字ファスナー小銭入れ付きマチが広く、たくさんの小銭を収納できます。L字型ファスナーのため大きく開いて中が見やすく、硬貨の取り出しもスムーズに行えます。ファスナーには高品質のYKK製を採用しています。★自宅の鍵もスマートキーも取り付けられるキーフックは4つ付いていて、自宅やロッカーなどの鍵を取り付けられます。スマートキー専用リングにはチェーンが付いていて、キーケースの外に出して使用でき操作の手間いらず。【商品仕様】・キーフック×4 ・スマートキー専用リング×1 ・カラビナフック×1 ・小銭入れ×1 ・カードポケット×2【サイズ】6.5cm × 11cm × 2cm【重量】約80g【材質】牛本革【カラー】ネイビー※参考画像は他色を使用しているものもございます※簡易包装での発送になります。TA2#Y523



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