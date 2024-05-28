新品K18 16面トリプルMカット 20g 50cm [341]

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御覧頂きありがとうございます。購入前の注意点※値段設定ギリギリの為、値下げ不可※在庫の確認を致しますので、購入前にコメントお願い致します。※店頭販売しておりますので、多少細かいキズ等ある場合もございます。 ご理解頂ける方は宜しくお願い致しますm(__)m■商品名：16面トリプルMカット■重さ：20g■長さ：50㎝■幅約：3.9mm■材質：K18■刻印：写真４枚目■金具：中折れ式■発送方法：クロネコヤマト管理番号 [341]