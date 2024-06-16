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- 新品未使用 テンダーロイン サドル コーデュロイ ジャケット 付属品あり
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商品詳細
テンダーロインのサドルコーデュロイジャケットです。サイズXS着丈65身幅54肩幅47袖丈62付属品は袋、タグ、ショッパーになります。未使用品ですが自宅保管になります。汚れやダメージは一切ありませんが神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/Taipei643371.html
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