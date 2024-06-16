天然金星高品質小葉紫檀数珠.念珠.ブレスレット20mm*12粒（番号A1101）

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◆心の平安を保つ、健康を守る、縁起のいい腕輪仏珠です。天然木の為、触れるほど光沢が増し、色が明るくなります。◆天然満金星高品質小葉紫檀木仏珠.数珠.ブレスレット◆約20mm×12玉；▪️重さ:約61g、袋が有ります。 商品番号A1101；※紫檀木は密度が高くて、数が少なくて木の中にの高級品です。上質の木材になると800年以上も必要です。硬さは木材の中に一番で『帝王の木』と呼ばれています。小葉紫檀ブレスレットは装着に便利で、《本草綱目》の記載によると、小葉紫檀は鎮痛、血気調節、関節の腫れを解消する効果があり、常に着用しています。小葉の紫檀の手は皿を通して遊んだ後に、白檀の特有な香りを配って、心の琴線にしみこみます。人々の心の平和を助けることができます。仏陀さらに、紫檀には魔除けの効果があると考えられています。葉の紫檀を身につけて左手で人の情緒を安定させ、事に当たって穏やかになり、ストレスを和らげることができます。右手にかけて危険を冒して、邪気を取り除くことができます。見ることができて、小葉紫檀のブレスレットは養生、魔除け、美観などの多い美点を集中して全身のが収蔵して佳品を遊ぶのです！即購入OK，よろしくお願いします！