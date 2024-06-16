新品　DAVIDOFF ダビドフ　カードケース　メモ帳付き

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商品詳細
◼️品番 :10247◼️素材 :レザー◼️色 :ブラウン◼️サイズ :縦 約8.5㎝ :横 約12.5㎝◼️仕様 :カード入れ×3:フリーポケット×2:メモ帳×1◼️付属品 :収納袋、専用ボックス＊海外正規品◎＊佐川急便(出品者負担)での発送となります＊海外製品の為小さなホツレや汚れはご容赦下さい。#カードケース#メモ帳#ペン#万年筆
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