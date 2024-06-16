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新品　DAVIDOFF ダビドフ　カードケース　メモ帳付き
商品番号 Y80854848271
商品名

新品　DAVIDOFF ダビドフ　カードケース　メモ帳付き
ブランド名 ダビドフ
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◼️品番　　　　　:10247◼️素材　　　　　　:レザー◼️色　　　　　:ブラウン◼️サイズ　　　　　　　:縦　約8.5㎝　:横　約12.5㎝◼️仕様　　　　　:カード入れ×3:フリーポケット×2:メモ帳×1◼️付属品　　　　　:収納袋、専用ボックス＊海外正規品◎＊佐川急便(出品者負担)での発送となります＊海外製品の為小さなホツレや汚れはご容赦下さい。#カードケース#メモ帳#ペン#万年筆
http://narcologia.ru/goods/conception41857.html
http://narcologia.ru/goods/calling185650.html
http://narcologia.ru/goods/Adder262475.html
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