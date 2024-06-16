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☆在庫処分 GOLD STONE テラヘルツ鉱石 橙色 北 さ 50cm 805
商品番号 X59815999531
商品名

☆在庫処分 GOLD STONE テラヘルツ鉱石 橙色 北 さ 50cm 805
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,721 円
在庫状況 あり

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商品詳細

補足説明：GOLDSTONEテラヘルツ鉱石橙色北投石ネックレス6mm超遠赤外線ホクトライト長さ50cm805複数店舗で販売させて頂いておりますため、売り切れ次第終了となります。商品内容　：直径6mm(±0.5mm)長さ約50cm（留め具部分がアジャスタータイプのため、5cm程度長さを調整できます。）テラヘルツと北投石のコンビネーションネックレスです。写真は長さ40cmのネックレスになります。お届けは長さ50cmのネックレスになります。橙色の北投石は通常の北投石よりマイナスイオンの数値が高い数値を示す高性能な北投石です。台湾にある北投温泉と日本の秋田県にある玉川温泉の２箇所にしか存在しない貴重な石です。GOLDSTONEのロゴ入りケースにお入れし、お届けさせて頂きます。テラヘルツは1秒間に約1兆回振動するテラヘルツ波というものを放っています。ブランドなど　：//GOLDSTONEのストアを表示梱包にも注意してお届け致します。土日祝に関して、配送業者がお休みであるため、土日祝前のご注文は出荷が遅れる可能性があります。ご理解の上ご購入下さいませ。いつまでもありがとうございます。
http://narcologia.ru/goods/conception694357.html
http://narcologia.ru/goods/stage875497.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical821901.html

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