クロムハーツ ペンダントトップ 「STAR OF DAVID」

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！クロムハーツペンダントトップです。2021年3月クロムハーツ大阪店で購入。着用は3回程度で大きな傷や凹みはなく美品です。ペーパーチェーンを通していました。NEチェーンも通ります。ブランド名：CHROMEHEARTS（クロムハーツ）商品名：STAROFDAVID購入店：クロムハーツ大阪素材：シルバー全長実測:約31mm全幅実測:約15mm付属品：インボイス付き（修正無し) 純正シルバー磨き 純正巾着大変恐縮ですが値引き交渉には対応しておりません以上宜しくお願い致します！
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