black jackall crown デニムキャップ

blackjackallcrownのデニムキャップオールシーズン使えるベースボールキャップ。ストーンデザインが個性的でメンズ・レディース共に使えるユニセックスタイプです。バックのベルトでサイズ調節可能なようです。イベントの景品でいただきましたが趣味が合わないので新品未使用で出品します。カラー···ブルー



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