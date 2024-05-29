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アリゾナフリーダム　k18太陽神付唐草フェザー
商品番号 Q52132786222
商品名

アリゾナフリーダム　k18太陽神付唐草フェザー
ブランド名 アリゾナフリーダム
特別価格 税込 7,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

60mmk18太陽神付唐草フェザーです。定価35640円です。細かい傷はありますが比較的綺麗だと思います。素材：シルバー（SV925）×ゴールド（K18）SIZE約：縦57.0×厚さ4.0（中心軸込み）×横14.4mm
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