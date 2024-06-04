DOLCE\u0026GABBANA ロザリオネックレス　archive

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商品詳細
首周り66ドルガバのロザリオネックレスです。大阪のアーカイブショップにて購入しました。年代物にしては美品だと思います。y2k、マクブリング、フェアリーグランジと相性抜群でアーカイブなど好きな方などにおすすめです。こちらのドルガバのロザリオは偽物がかなり出回っているのでこの機会にぜひ。y2k裏原 パンクフェアリーグランジfairygrungemcblingマクブリングアーカイブarchiveミリタリーサイバーテック軍ロザリオ00s90s80s70s00年代90年代80年代70年代派手パンクブリーチダメージ加工加工モード軍モノ2000年代裏原vintageヴィンテージohnlawrencesullivanサリバンyprojectMidorikawaチャールズCharlesJeffreyLoverboyOURLEGACYy2kdairikuRAFSIMONSラフシモンズjeanpaulgaultierゴルチエ 20471120グランジkikobeauty:beastサレンmasuナンバーナインnumbernineヒステックhystericglamourサイケundercovertheelephantdolceandgabbanasyu.アンカバ ficceイッセイミハラ ヤスヒロヒッピーblackmeansisseymiyake80’s70’s00’sジャンポール裏原milkboyミルクボーイsullentokyohiyadamgoffaxデザイン個性的色落ちパッチワーク加工ダメージかすれワッフルロゴ編み込み十字架ドクロクロスパールブリーチミリタリークラッシュ
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