【レア】ゲーセンUSA ミッドウェイアーケードトレジャーズ　プレイステーション2

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タイトル：ゲーセンUSA対応ゲーム機：プレイステーション2PS2ゲームメーカー：サクセス付属品：取扱説明書状態：パッケージ痛みあり、取扱説明書シワ商品はつぶれ防止でプチプチに包んで発送いたします。丁寧に梱包し、迅速に発送するよう努めます。傷や動作確認などに関しましては個人レベルで扱っていたものですので、見落とし等あるかもしれません。そのため、商品画像及び商品説明を十分に確認のうえ、ご了承ご納得のうえで、ご購入ください。少しでも疑問がある際は、ご購入をお控えください。商品の状態など気になる点がありましたら、ご購入前に必ずご質問ください。ご不明点ありましたらお気軽にご連絡下さい。よろしくお願いします。#レトロゲーム#任天堂#ニンテンドー#スーパーファミコン#ファミコン#メガドライブ#PCエンジン#SEGA#セガ#NEC#SONY#ソニー#プレイステーション「ゲーセンUSAミッドウェイアーケードトレジャーズ」定価:￥4800#ゲーム#その他#PlayStation2#PlayStation_2#Other