公式　NAKO　アイズワン　hkt48　セット　カード　トレカ　生写真　コンプ

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商品詳細
♣Neokyo様専用IZ*ONEの矢吹奈子(ナコ)のグッズまとめ売りセット⚠全て公式品、被りなし相場高いもの、貴重なホログラム(キラキラ)トレカや、レアなヨントントレカもあります！☆カード類109枚+4枚おまけ⇒計83枚トレカ＋計9枚生写真＋その他17枚＋4☆実質１枚100円弱！※20枚程追加済みなので写真2枚目以降を参考下さい(最終)⚠大体がアルバムやグッズやハイタッチ会等イベントで、ランダムで入手しました。日本トレカは揃えが甘いものの各全シリーズあり、韓国トレカはかなり揃ってます⚠こんなに揃っててこの値段はあまりないと思います！■状態スリーブとファイルに入れて大切に保管してました⚠DICONの2枚に新品開封時から初期傷があります■お取引緩衝材付き。神経質な方はご遠慮下さい。バラ売り✖。希望金額提示で検討します(^^)■内容トレカやキノトレカ、フォトカード、ポストカード、クリアカード、生写真、シール等おまけ☃①なこ2枚、②iveユジンウォニョン♡各1枚●日本・HKT48・好きと言わせたい・buenosaires・vampire・twelve・SPECIALSURPR*IZPHOTOBOX●韓国・COLOR*IZ・HEART*IZ・BLOOM*IZ・ONEIRICDIARY幻想日記・ONEREELER○コンサート、ライブ・EYESONMEDVD・ONEIRICTHEATER・onethestory○写真集・SECRETTIME・SECRETDIARY・DICONVOL.8lookatmyiz・diconvol.11shallwedance?○キノ=kit・bloomiz ・oneiricdiary・onereeler/ActIV・oneirictheater○その他・ファンクラブ・schoollooks✖転用禁止★izoneは、IVE→ウォニョン、ユジン／元hkt48→矢吹奈子=ナコ／AKB48→本田仁美=ひぃちゃん=ひとみ／LESSERAFIM=lesserafim=ルセラフィム→宮脇咲良=サクラ、チェウォン／ソロ→ユリ、イェナ、ウンビ、へウォン、ミンジュ、チェヨン
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