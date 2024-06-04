BTS PTD ラスベガス ラキドロ ラッキードロー トレカ ジョングク グク

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商品詳細
PTDラスベガス限定アルバム購入特典ラキドロトレカ現地で直接並んで自引きしたものです。公式品。袋に入った状態で手渡しだったので、機械から出てくるタイプだったLAの同種品と比べて大きく目立つ傷などは殆どありません。ただしプラスチック製品で元々傷がつきやすい素材という事ご理解いただける方だけご購入お願い致します。状態確認のため一度袋から取り出しています。硬質ケースに入れ水濡れ対策をして発送させて頂きます。即購入可お値下、取り置き不可BTSバンタン防弾少年団グッズCDアルバムトレカミニフォトカードポストカードラキドロラッキードロー公式ナムジュンジンユンギホソクホビジミンテヒョンテテジョングクグクラスベガスLasVegasアメリカButterBEDELUXECDアルバム特典PTDPermissiontoDance
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