FUNKO POP! ブラックライト　キャプテン　アイアンマン 他　マーベル

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ファンコpopブラックライト 4個セットです。キャプテンアメリカアイアンマンソードクターストレンジコレクション整理のためお譲りします。新品未開封ですが、自宅保管なのであらかじめご了承下さい。美品だと思います。発送方法などお気軽にコメントください(*´-`)プチプチ\u0026ダンボール発送予定。ファンコ POPフィギュア種類···コレクションフィギュア