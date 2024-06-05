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DC　未開封センチメンタルグラフティ2 サードウィンドウ非売品コンプリートセット
商品番号 J35009898122
商品名

DC　未開封センチメンタルグラフティ2 サードウィンドウ非売品コンプリートセット
ブランド名 セガ
特別価格 税込 13,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドリームキャストセンチメンタルグラフティサードウインドウの未開封12枚コンプリートセットになります。非売品です。セット物は、なかなか出ないのでこの機会にぜひ。(ヽ´ω`)2セットあるので1セット出品します。(ヽ´ω`)星野明日香の前面左上にキズがついたので値下げしました。(；´Д｀)ゲーム本編ではなく、マルチメディアソフトです。・デジタルイラスト集・声優コメント・オープニングムービー・スクリーンセーバー機能付き経年による包装にシワや汚れが多少あるのもあります。完全美品をお求めの方は購入をお控えください。m(__)m他サイトにも出品する予定です。入札されたら即取り消します。m(__)mその辺をご理解のうえご購入宜しくお願い致します。m(__)m注意事項：細かい所など見逃しあるかもしれませんのでご了承ください。m(__)mここ大事(*・ω・)つ完全美品をお求めの方、神経質な方の購入はご遠慮ください。商品到着後に受け取り完了の連絡を宜しくお願い致しますm(__)m
http://narcologia.ru/goods/flight812628.html
http://narcologia.ru/goods/assessor432503.html
http://narcologia.ru/goods/waveform833017.html

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