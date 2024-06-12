【ラブアンドベリー】カセット、カードリーダー、カードセット

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商品詳細
「オシャレ魔女ラブandベリー〜DSコレクション〜」セガゲームス▼商品内容カセット、カードリーダー、カード119枚のセットです。取り扱い説明書も入ってます。動作は確認済みで、カードは全てDSで読み取れるカードです。【カード内訳】ヘアカード34枚、ファッションカード46枚、フット26枚、スペシャルカード9枚DSコレクション付属カード4枚※裏面に名前が書いてあるカードもあるため、マジックで消してあります。ご了承ください。#セガゲームス#ゲーム#アクション#NintendoDS#Nintendo_DS#DS
http://narcologia.ru/goods/moped274868.html
http://narcologia.ru/goods/assessor427303.html
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