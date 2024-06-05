KISS OF LIFE キスオブライフ ベル サイン入りトレカ FLNK

KISSOFLIFEFLNKサイン会当選者にのみ配布されるサイン入りトレカになります。⭕️当選証明付きベルトレカポカ【注意事項】即購入可能素人保管の為神経質な方は購入をお控え下さい。写真に写っている商品が全てです。他の商品と交換・追加は出来ません。TWICEIVENewJeansLESSERAFIMSTAYCKep1erBTSSEVENTEENStrayKidsATEEZTHEBOYZENHYPENZEROBASEONEKISSOFLIFE키스오브라이프나띠벨쥴리하늘