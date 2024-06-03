名品‼️極上美品◎高級複製画◎狩野房信『鶴・亀図』高級二重箱 ...



名品‼️極上品◎高級複製画◎狩野房信『鶴・亀図』高級二重箱



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狩野氏信「鶴」花鳥画 掛軸 紙本



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狩野房信の高級複製名品掛軸二幅セットになります。表装の状態や、箱の状態など画像の通り極上美品になります。軸先は黒塗に金泥で『寿』と書かれており、大変品の良い掛軸になります。桐箱だけでも高価な品物です！全体サイズ173cmx82cm本紙サイズ79cmx49cm当方、全ての出品物はフリマサイトのみです。通販サイトには一切出品しておりませので、詐欺サイトにはご注意下さいませ‼️#額縁#インテリア#額#絵画#美術#古美術#現代アート#アート#洋室#和室#掛軸