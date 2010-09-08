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商品詳細
「ジッタリン・ジン/テンタスティック!from8―9―10!」定価:-表紙、裏表紙、背表紙等経年劣化により全体的に日焼け、色あせています。中身はきれいです、ただし一枚一枚確認したわけではないので書き込み等はあるかもしれませんがご理解いただけます方ご検討よろしくお願いします。プレゼント、夏祭り等の楽譜乗ってます、またギター始めた方など久しぶりに弾いてみたくなる曲が乗ってます、#本#生活／諸芸・娯楽
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