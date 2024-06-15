チャウヌ DICON 写真集

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ご覧頂きありがとうございます。チャウヌDICONBOY新品未使用画像の物全てになります。基本ビニールがかかっているものは未開封品になります。購入後そのまま暗所にて保管していました。このままダンボールに入れて発送致します。海外製品の為、初期不良がある場合があります。すり替え防止の為、返品交換には対応しておりません。全てご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。即購入可能です。