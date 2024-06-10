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- 新品未使用 上出長右衛門 九谷 赤絵 遊童図 酒器揃 七点一式 徳利 盃 杯
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商品詳細
#新品未使用#上出長右衛門#九谷#赤絵遊童図#酒器揃#七点一式#徳利#盃#杯徳利：外径7.3cm 高さ13.8cm盃：外径5.8cm 高さ3cm七点(徳利二客／盃五客)
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