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オールド・ノリタケの世界　オールド・ノリタケと国産アンティークコレクターズガイド
商品番号 E41634669104
商品名

オールド・ノリタケの世界　オールド・ノリタケと国産アンティークコレクターズガイド
ブランド名 Evital
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

①Early.Noritakeオールド・ノリタケの世界　　1996年発行　株式会社ノリタケカンパニー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リミテド　　約26.3✖️23.3✖️1.3センチ②オールドノリタケと国産アンティーク　　　　　　　　　　　　　コレクターズガイド　　2008年発行　著者　木村一彦　葵航太郎トンボ出版約26.3✖️19.4✖️2.3センチオールド・ノリタケ関係の本、2冊セットになります。家族が15〜27年位前に購入しています。どちらもここ10年ほどはキャビネットに入れてありました。その前は、結構読んでいた痕跡があります。又、②は本を買った日が表表紙と本の本文間のページに書き込んであります。①②とも本のカバーにはダメージがあるとは思います。又、本の中身も全てが白い紙を使っているので、多少の黄変は免れません。①は日本文、英文の両方が記載されています。②は素晴らしい作品の数々やマークや、輸出品の説明もあって、初心者には大変わかりやすくなっています。古本のくくりにはなりますが、まだまだ楽しんで頂ける本だと思います。ご理解いただける方でお願いします。わからない事がございましたら、ご購入前にコメント欄からお願いします。必ずプロフィールをお読み下さい。又、ご購入が確認できましたら、すみやかに配送手続きを取らせていただくつもりですが、お時間のかかる場合もございます。ご了承ください。最後までご拝読、ありがとうございます。#オールド・ノリタケ#アンティーク#コレクターズガイド#コレクターズ#本#古本#図録#オールド・ノリタケの世界#オールド・ノリタケと国産アンティークコレクターズガイド#トンボ出版#ノリタケカンパニーリミテド#木村一彦#葵航太郎
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