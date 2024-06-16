Nintendo Switch バッテリー強化版 本体+ジョイコン グレー

ご覧いただきありがとうございます。「Nintendoswitchバッテリー強化版2020年製本体+ジョイコンおまけ付き」出品前に本体とジョイコンの動作確認、初期化済みです。背面に若干細かい擦り傷はありますが、画面は綺麗です。中古品ですのでご理解の程よろしくお願いいたします。おまけで新品未開封の保護フィルムと純正ストラップ、純正グリップもお付けします。※動作確認に使用したソフト、ACアダプター、ドック、HDMIケーブルは付属しませんのでご注意ください。《おまけ》保護フィルム(新品未開封)純正ストラップ純正グリップ写真をご参照の上、不明点あればお気軽に質問ください。#任天堂#ニンテンドー#Nintendo#ニンテンドースイッチ#スイッチ#スイッチ本体#NintendoSwitch#Switch#新型#本体#有機EL#ネオン#グレーNintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ



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