超希少 COOL CATS 50 s 60 s. ROCK \u0026 PUNK

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございますプロフィール是非ご覧くださいねロックとパンクミュージシャン満載の写真集COOLCAT50S60Sから80年代迄の歴史あるバンドや、スター達のヒストリー写真が満載です。1982に発行ロンドンに行った時に購入した写真集です。とっても気にいってましたが引越しの為、断捨離します。角が寄れて少しシワになってます。ヴィンテージ本にご理解ある方購入お願いします。レア本になります！ROCK好きな方にちょーおすすめです。送料無料メルカリ便にて発送致します。
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