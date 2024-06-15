「HERO2」図録　HIRO KIMURA写真展

代官山の写真展で購入しました。数回開いて見た後は本棚で保管していました。お探しの方いらっしゃいましたら、どうぞご検討ください。岩田剛典.三浦春馬.三浦翔平.白濱亜嵐.福士蒼汰.佐藤健.城田優.瑛太.井上尚弥.EXILEAKIRA.EXILENAOTO.大泉洋.岡田健史.加瀬亮.加藤雅也.スガシカオ.竹内涼真.大悟.本田圭佑.野茂英雄.長渕剛.西川貴教.向井理.横山剣.松山ケンイチ.松本人志.TAKUYAさんなど。3枚目の画像にあるようにサインもあるので気になる方、及び人の手に渡ったものとしてご理解のうえご購入いただけましたらと思います。美品だと思いますが完璧を求める方はご遠慮下さい。カード2枚お付け致します。ツヤツヤ無しのマットな表紙です。



Amazon | HIRO KIMURA 写真展 「HERO2」 図録 写真集 | アイドル ...



Amazon | HERO２ HIRO KIMURA写真展 HERO2 図録 写真集 | アイドル ...



Hiro Kimura on Instagram:



Amazon | HIRO KIMURA 写真展 「HERO2」 図録 写真集 | アイドル ...



Amazon.co.jp: HIRO KIMURA 写真展 「HERO2」 図録 写真集 : Hobbies



Amazon | HIRO KIMURA 写真展 「HERO2」 図録 写真集-2 | アイドル ...



Amazon | HIRO KIMURA 写真展「HERO1」図録 三浦春馬・吉沢亮他 ...



写真家 HIRO KIMURAによる写真展「HERO1」開催。｜合同会社クラージュ ...



HIRO KIMURA 写真展「HIRO2」開催 | Dear Haruma*



Amazon.co.jp: HIRO KIMURA 「HERO」写真展 図録1&2 : Home & Kitchen



Amazon.co.jp: HIRO KIMURA 写真展 「HERO2」 図録 写真集 : Hobbies



写真家HIRO KIMURAが「今だからこそ」の魂を込めて写真展「HERO1」を開催



フォトグラファー HIRO KIMURAの写真展が開催 松本人志、井上尚弥 ...



Amazon | HIRO KIMURA 写真展 「HERO2」 図録 写真集 | アイドル ...



Amazon | HIRO KIMURA 写真展 「HERO2」 図録 写真集 | アイドル ...