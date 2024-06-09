バッテリー強化モデル☆Nintendo Switch

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACK※他のフリマサイトにも出品しているため急に取引終了になる場合もあります！必ず購入前にコメントお願い致します！※【新品未開封】NintendoSwitch任天堂スイッチ本体（※販売店舗印なし）「NintendoSwitchJoy-Con(L)ネオンブルー/(R)ネオンレッド」任天堂『バッテリー強化版の新型モデル』型番 HAD-S-KABAA新品未開封。目立った傷や汚れなし。アミューズメント品である旨ご了承ください。梱包はプチプチ等で保護して発送します。初期動作不良などの点におきましてはメーカーにお問い合わせください。※すり替え防止のため、商品到着後の返品キャンセルはお受けできませんので予めご了承ください。お子さんのXmasプレゼントに！自分のご褒美用に♡いかがでしょう？どうぞ宜しくお願い致します(*´˘`*)♡,#新品未開封#任天堂#Nintendo#Switch#クリスマス#Xmas#プレゼント



バッテリー強化の新型「Switch」、30日発売 任天堂 - ITmedia NEWS



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