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遊助　グッズ　Tシャツ　まとめ売り　14枚セット
商品番号 W21198733980
商品名

遊助　グッズ　Tシャツ　まとめ売り　14枚セット
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 16,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

遊助さんのグッズ大幅値引き　15000円程度引きです。気になっている方、早い者勝ちです。Tシャツ各種　14枚まとめ売りです。新品未開封である為、１枚あたり3500円とし、１枚分サービスして金額を設定させていただいてさいます。実家を整理する為、売り切りたいので、バラ売りも対応致します。写真は1枚目が全てのTシャツの表面です。2枚目以降は、1枚目の上段左端から順番に表面のアップとサイズの表記となります。全て新品未開封で、コレクションとして大切に保管していたので状態は非常にいいと思います。経年による袋の傷やシワなどありますので神経質な方はご購入をご遠慮下さい。グッズ種類···Tシャツ上地雄輔
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