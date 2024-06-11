Xbox Series X ディアブロ IV 同梱版 新品未開封 本体

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新品未開封品になります。オンラインショップにて購入しました。購入店名の記載はございません。※外箱に角潰れがございます。画像を追加しておりますので、ご確認の上、ご購入ください。プチプチで巻き、段ボールに入れてらくらくメルカリ便にて発送予定です。自宅保管品の為、完全美品をお求めの方はご購入をお控えください。即購入大歓迎です。