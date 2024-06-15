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BTS LYRICS INSIDE ノート付き
商品番号 F27731302527
商品名

BTS LYRICS INSIDE ノート付き
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 2,052 円
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商品詳細

特筆すべき大きなダメージなく良好です。即日〜２日以内に発送手続きをさせて頂きます。付属ノート付き。即購入大丈夫です。・防水梱包して発送させて頂きます。【除菌クリーニング済み】※新品ではありませんので、すれ、よれ、よごれ、ダメージがある場合がございます。コンディション説明に記載のない場合、帯、はがき、付属品などは付属致しません。
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