掛け軸 江河 四神守護山水図 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です ...

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掛け軸江河四神守護山水図絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）405×1022ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 江河 家相 四神 青龍 玄武 朱雀 百虎 吉祥 招福 開運 家内安全 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#江河#四神相応山水図#四神#四神守護#四神相応#山水図#山水#青龍#玄武#朱雀#百虎#吉祥開運#霊峰#招福#吉祥#開運#吉兆#長寿#家内安全#祝い#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...宗教・神話