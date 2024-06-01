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ロジクール G Blue Yeti X
商品番号 I81528490590
商品名

ロジクール G Blue Yeti X
ブランド名 ロジクール
特別価格 税込 4,800 円
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商品詳細

BlueYETIBLACK\u0026TEALBlueMicrophones定価：¥22500#BlueMicrophones#BlueYETIBLACK_TEALロジクールGBlueYetiXBM600XUSBゲーミングマイクコンデンサーマイクPCMacPS5PS4実況配信マイクゲームゲーミングストリーミングブラック仕様頻度が少なかったため特に目立った大きな傷などはございません。付属しているコードは未使用になっております。一度人の手に渡った物ですので神経質方や完璧を求める方は購入をお控え下さい。他のサイトでも出品していますのでなくなり次第終了とさせて頂きます。
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