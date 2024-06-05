【G150】メカクシティデイズ、レコーズ

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商品詳細
【G150】メカクシティデイズ、レコーズサイズ（約）小横:14.5cm縦:13cm大横:14.5cm縦:26cmメカクシティデイズメカクシティレコーズ中身は特に汚れ無くきれいです。レコーズの箱に多少汚れあります。レコーズの黒い方は何も入ってません。再生確認していません。※写真にあるのが全てです。ご確認お願いします。【注意事項】きちんと梱包させて頂きますが発送時の事故破損ご理解の上宜しくお願い致します。※長期自宅保管品※到着した商品が購入した商品とあきらかに違う場合を除き、返品は承っておりません。※土日祝の配送は行っていません。※不明点はお気軽にご質問ください。
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