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第6版 カラー カパンジー機能解剖学 II 下肢
商品番号 K68421678578
商品名

第6版 カラー カパンジー機能解剖学 II 下肢
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 1,748 円
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商品詳細

定価:￥8200税別#他の医学書はこちらとてもわかりやすいカラー版のかパンジーです全体の1/5程度のページにマーカーやペンの確認があります一部表紙に折れがあります匿名配送メルカリ便「カパンジー機能解剖学II下肢」塩田悦仁/A.I.Kapandji#塩田悦仁#塩田_悦仁#AIKapandji#A_I_Kapandji#本#自然／医療・薬学・健康
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