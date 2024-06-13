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- 輪島塗沈金・沈金刀3本と大きめ漆板のセット
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商品詳細
おまけ付き❢・沈金刀3本とおまけ刀の4本です。・自作沈金刀置き（杉に拭き漆）※沈金刀の販売はこのセットで終了です。ご覧頂きましてありがとうございます。伝統工芸沈金道具セット1.沈金刀1.8分約204㎜2.沈金刀1.3分約190㎜3.沈金刀1.0分約197㎜4.沈金刀入れ（手作り）5.漆板 242㎜x333㎜x9㎜セット価格です。※沈金刀の先の形や彫り角度は標準角度で、彫れる状態にしてあります。扱いにはご注意ください。※ネットショップでは、沈金刀1本新品で8500円（税込み・送料別）位です。※沈金刀は研いで錆止め処理しており、他も綺麗にクリーニングしてあります。※リサイクル梱包材にての発送となります。#輪島塗#輪島塗沈金#伝統工芸#沈金
http://narcologia.ru/goods/stealth473476.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral779732.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring717796.html
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