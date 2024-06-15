【新品未開封】ギヴン うらがわの存在［given］DVD

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ご覧いただきありがとうございます。即購入・無言購入OKです◎【状態】購入してから保管していました。目立つ大きな傷や汚れは少なく、使用する分に気にならない程度だと感じています。簡易動作確認済み。コミック「ギヴン アニメDVDつき限定版 第7巻」の特典DVDになります。店舗よりお安くお買い求めできます(^^)‼️保管方法は自宅保管です。中古品のため神経質な方はご遠慮ください。気になる部分や質問など気軽に質問よろしくお願いします(・̑◡・̑)♪注意事項等はプロフィール欄よりご確認ください（記載内容での問い合わせはご遠慮ください。）⭐️その他実績⭐️☆スピード配送バッジ取得済☆☆取引完了まで丁寧に対応します☆☆多数の取引件数実績有☆☆90%以上は購入から24時間以内に発送☆まとめて購入される際にはお値引きも可能です◎【商品説明】---------------------------------------------高校生の上ノ山立夏は、佐藤真冬の歌声に衝撃を受け、中山春樹、梶秋彦と組んでいるバンドにボーカルとして真冬を加入させる。真冬加入後初のライブを成功させ、バンド「ギヴン」の活動が始動する中、立夏は真冬への想いを自覚し、ふたりは付き合い始める。夏休みに入り、フェス出場権をかけた次のライブに向け練習を重ねるメンバーたち。しかし、真冬は新曲作りに行き詰まっていた。そんな真冬を歯痒くも見守る立夏だったが、ささいなきっかけで二人は衝突してしまい・・・#ギヴン#アニメ#CD・DVD#ブルーレイ#blu_ray#限定盤#グッズ#サウンドトラック#フィギュア#アニメイト#特典#特装版#青年漫画#全巻#画集#原画集#タオル#抱き枕#OVA#OAD#小説#アクリルスタンド#タペストリー#ポスター#ドラマCD#缶バッジ#ファンブック#本#設定資料集#全巻#劇場版