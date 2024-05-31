Hi,Konnichiwa 草間彌生Art Book ヤヨイちゃんフィギュア付き

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「Hi,Konnichiwa草間彌生ArtBook」草間彌生ヤヨイちゃんフィギュア付き草間彌生はい!こんにちは草間弥生ハイ!コンニチワYAYOIKUSAMAHi!Konnichiwa#草間彌生#〔GavinFrew〕#本#芸術／絵画・彫刻開封品です。ヤヨイちゃんフィギュアは未開封です。一読したのみで、すぐにOPP袋に入れて暗所にて保管しておりました。外箱の角にシワがあります。その他、外箱小さなスレ等有ります。写真にて御確認ください。一読したのみなので、状態は良好と思いますが、個人自宅保管品です。完璧品御希望の方は御購入お控え願います。すり替え防止のため、返品不可とさせて頂きます。よろしくお願いいたします。ペット、喫煙無しです。#草間彌生#草間弥生#ヤヨイちゃん