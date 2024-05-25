【新品　未開封】NINTENDO SWITCH LITE ブルー

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NintendoSwitchLiteニンテンドースイッチライトブルー■商品概要バッテリー持続時間が長くなり、箱が小さくなった新モデルのNintendoSwitch(ニンテンドースイッチ)です。有機ELモデルではございません新品未使用で完全未開封となります。■梱包緩衝材(プチプチ)で包装して、ダンボールに梱包させて頂きます。■その他※すり替え防止の為、キャンセルや返品は不可とさせて頂きます※先に購入された方を優先させて頂きます【セット内容】◆NintendoSwitchLite本体：1台◆NintendoSwitchACアダプター：1個◆セーフティーガイドSwitchブルー任天堂NintendoSwitchスイッチニンテンドースイッチ本体任天堂スイッチ任天堂SwitchNintendoSwitchニンテンドースイッチ本体ステイホームあつまれどうぶつの森あつもりフォートナイトモンハン モンハンライズモンスターハンターモンスターハンターライズステイホームプレゼントおうち時間桃鉄桃太郎電鉄ゲームGAMECAPCOMアクション誕生日プレゼントバースデー縁起物お祝い誕生日こどもの日父の日ご褒美プレゼントお土産贈答品ゲーム機本体種類:NintendoSwitchLiteポータブルタイプブランド：任天堂NintendoSwitchパッケージ種類：通常版色：ブルー系NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEイエローcolor:YELLOWゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo